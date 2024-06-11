Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των σηράγγων Τ1 και Τ2, θα ισχύσουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (Χ/Θ 377+176) έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265).

Εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς:

ολική εκτροπή και των δύο (2) κατευθύνσεων του αυτοκινητοδρόμου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς , από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και αντίστοιχα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.

, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και αντίστοιχα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού. επιπλέον, των δύο παραπάνω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας (Α/Κ Ευαγγελισμού και Α/Κ Λεπτοκαρυάς) θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ραψάνης, καθώς και αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα.

Οι προαναφερόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα Τρίτη, 11-06-2024, έως την Παρασκευή, 14-06-2024, καθημερινά από την 07:00΄ ώρα έως την 20:00 ή νωρίτερα, σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών.

Επιπλέον, θα ισχύσουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν εναλλάξ (ανά κατεύθυνση) αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς:

ολική εκτροπή της κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Πλαταμώνα (Α΄ Φάση) και αντίστοιχα, από τον Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (Β΄ Φάση).

αρχικά θα εφαρμοστεί αποκλεισμός του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς έως τον Α/Κ Πλαταμώνα (Α΄Φάση) και εφόσον ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες στον κλάδο προς Αθήνα της Σήραγγας Τ3 εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, θα εφαρμοσθεί στη συνέχεια ο αποκλεισμός του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (Β΄ Φάση).

Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ο αποκλεισμός των προαναφερόμενων τμημάτων για την υλοποίηση των εργασιών, είναι έξι (6) ημέρες και προβλέπεται να εφαρμοσθεί από σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 στις 07:00΄ ώρα έως την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 στις 08:00΄ ώρα (καθ’ όλο το 24ωρο) και για τις δύο φάσεις (Α΄ και Β΄) εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες της Α΄ Φάσης, ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Επειδή οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι κοινές για τους δύο αποκλεισμούς, ενώ το αποκλειόμενο (ανά κατεύθυνση) τμήμα Α/Κ Πλαταμώνα – Α/Κ Λεπτοκαρυάς, περιέχεται στο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Λεπτοκαρυάς, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον ανωτέρω προγραμματισμό, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 θα αποκλειστεί και στις δύο κατευθύνσεις το τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3, θα δοθεί σε κυκλοφορία το τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα δοθεί σε κυκλοφορία μόνο το τμήμα Α/Κ Πλαταμώνα-Α/Κ Ευαγγελισμού κ.ο.κ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.