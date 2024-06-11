Τροχαίο δυστύχημα, με έναν 26χρονο νεκρό κι δύο σοβαρά τραυματίες, ηλικίας 33 και 24 χρόνων αντίστοιχα, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της Αιγείρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 26χρονος και επέβαιναν σε αυτό ο 33χρονος και ο 24χρονος, ανατράπηκε κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες και στην συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο σπιτιού.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και απεγκλώβισαν τους τρεις άνδρες, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αιγίου.

Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο 33χρονος και ο 24χρονος,νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Ακράτας.

Πηγή: skai.gr

