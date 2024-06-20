Άνδρας στη Χαλκίδα πήγε να πνίξει την γυναίκα του με καλώδιο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 19/06 στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr , υπήρξε διένεξη μεταξύ ενός ζευγαριού Αλβανικής καταγωγής για άγνωστο λόγο.

Πάνω στον καυγά, ο άνδρας, πήρε ένα καλώδιο και προσπάθησε να πνίξει τη σύζυγό του και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους το οποίο και φέρεται να χτύπησε επίσης.

Η μητέρα κατάφερε να πάρει το παιδί και να φύγει από το σπίτι και πήγε στο Αστυνομικό τμήμα όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς στα πλαίσια του αυτοφώρου ενώ αύριο Παρασκευή να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Χαλκίδας, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

