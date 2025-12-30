Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες οι οποίοι προχωρήσαν χθες σε αποκλεισμούς και παρακαμπτήριων οδών. Ωστόσο, από σήμερα Τρίτη έχουν αποφασίσει να ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά, στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτή την εθνική οδό και στα δυο ρεύματα τουλάχιστον έως την Πρωτοχρονιά.

Στην Πάτρα θα ανοίξει στις 12 το μεσημέρι η Περιμετρική Οδός.

Επίσης, σήμερα αναμένεται να ανοίξει και η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Οι αγρότες έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά τις γιορτές, ενώ το Σάββατο θα έχουν και πανελλαδική σύσκεψη για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.