Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για τις αγορές ενόψει Πρωτοχρονιάς

Κορυφώνεται σήμερα, Τρίτη και αύριο, Τετάρτη, η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις τελευταίες αγορές για το ρεβεγιόν και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ θα είναι σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 - 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 - 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

