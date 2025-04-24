Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μαφιόζικης δολοφονίας του Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι

Τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν στο άκουσμα των πυροβολισμών, και μάλιστα ένας αναβάτης μηχανής πανικοβάλλεται, χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα

Χαλάνδρι: Βίντεο με τη στιγμή της μαφιόζικης δολοφονίας έξω από το ιατρικό κέντρο

Τη στιγμή της μαφιόζικης εκτέλεσης σε βάρος του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το SKAI.gr. 

Λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας του Μοσχούρη, ακούγονται οι ριπές του καλάσνικοφ, με τα αυτοκίνητα να κοκαλώνουν στο άκουσμα των πυροβολισμών, και μάλιστα ένας αναβάτης μηχανής να πανικοβάλλεται, να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στο οδόστρωμα.

“Άγιο είχε” διερχόμενη οδηγός, της οποίας το ΙΧ δέχθηκε σφαίρα που εξοστρακίστηκε.

Αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του Γιώργου Μοσχούρη οι δράστες έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν προκειμένου να εξαλείψουν στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους. Το καμένο όχημα εντοπίστηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου. 

Συμβόλαιο θανάτου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ πως κρύβεται πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του Μοσχούρη.

Η υπόθεση πέρασε στο ελληνικό FBI ενώ από τις καταθέσεις που έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει πως οι δράστες -πιθανότατα δύο- πρώτον ήταν πολύ καλά διαβασμένοι όσον αφορά τις κινήσεις του θύματος και δεύτερον δεν ήθελαν παράπλευρες απώλειες και θύματα καθώς υπάρχει κατάθεση πολίτη που άκουσε τους δράστες να φωνάζουν «σκύψτε όλοι κάτω».

