Σε μια ξεχωριστή διαδρομή, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, με εκκίνηση και τερματισμό το Δημοτικό Θέατρο, ο Πειραιάς υποδέχεται την Κυριακή 4 Μαΐου, τον αγώνα δρόμου Piraeus Port Run. Πρόκειται για τον γνωστό Βαρτζάκειο Αγώνα Δρόμου, ο οποίος αποκτά νέα ονομασία, Piraeus Port Run, με νέα ταυτότητα και καινούργιες διαδρομές.

Ο αγώνας δρόμου που εμπνεύστηκε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, προς τιμήν του Πειραιώτη δρομέα, Χρήστου Βαρτζάκη, μέλους του Συλλόγου Δρομέων, φέτος είναι αφιερωμένος και στους Δρομείς Ελπίδας, ενώ συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, τον δήμο Πειραιά και τη διεύθυνση Αθλητισμού του δήμου. Περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων για τους ενήλικες και 1 χιλιομέτρου για τα παιδιά, ενώ την τεχνική διεύθυνση έχει η MyRace.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τόνισε: «Ο Piraeus Port Run 2025, είναι ο ιστορικός Βαρτζάκειος Δρόμος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986 προς τιμήν του Πειραιώτη μαραθωνοδρόμου Χρήστου Βαρτζάκη. Εφέτος επιστρέφει ανανεωμένος, με νέα ονομασία, τιμώντας πάντα την πολυετή ιστορία του Χρήστου Βαρτζάκη, με νέες διαδρομές και φιλοδοξώντας να καταστήσει τον Πειραιά ως έναν αθλητικό προορισμό, τόσο για τους δρομείς της χώρας μας, όσο και για δρομείς από όλο τον κόσμο».

Ο κ. Μώραλης εξήγησε ότι στην προσπάθεια αυτή της ανανέωσης και εξωστρέφειας της διοργάνωσης, έχει συμβάλει ο Πειραιώτης πρωταθλητής του μαραθωνίου και βαλκανιονίκης Νίκος Πολιάς, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση αγώνων δρόμου, ενώ επεσήμανε ότι ο αγώνας Piraeus Port Run «μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον Πειραιά σε ετήσια βάση, κάτι το οποίο επιθυμούμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, «ο Πειραιάς είναι πόλη αθλητισμού, με πολλά σωματεία και με πολλές διακρίσεις σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα. Δική μας επιδίωξη είναι να διοργανώνουμε ή να φιλοξενούμε μεγάλα αθλητικά events, που αφενός κάνουν τον κόσμο να περνά όμορφα και αφετέρου να έρχεται πιο κοντά στον αθλητισμό.»

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αθλητισμού, Νίκος Γέμελος, σημείωσε: «Ο δήμος Πειραιά έχει δήμαρχο τον Γιάννη Μώραλη, ο οποίος είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το event να πραγματοποιείται σε έναν αθλητικό δήμο, όπως είναι ο δήμος μας, στον οποίο μεγάλος αριθμός δημοτικών συμβούλων του προέρχεται από τον αθλητισμό. Οι Δρομείς Υγείας για εμάς είναι το δρομικό κίνημα του Πειραιά, με τον Χρήστο Βαρτζάκη να είναι εκείνος που έδωσε την 'εκκίνηση; για το δρομικό κίνημα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τον Πειραιά χωρίς αθλητισμό, ο οποίος σημαίνει υγεία και πολιτισμός, γι' αυτό και η συμμετοχή όλων μας στο Piraeus Port Run είναι σημαντική».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά, Άγγελος Σάμιος, επεσήμανε: «Τα τελευταία χρόνια υπήρξε η ανάγκη να γίνει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Για τον λόγο αυτό πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε δύο διοργανώσεις και να μελετήσουμε κάτι νέο. Η δουλειά που κάνουμε όλοι μας απέδωσε καρπούς και είμαστε έτοιμοι για το 1ο Piraeus Port Run. Μιλάω για 'πρώτο' διότι για πρώτη φορά έχουμε αυτόν τον τίτλο. Στις προηγούμενες διοργανώσεις, ο τίτλος ήταν Βαρτζάκειος Δρόμος. Δεν ξεχνάμε τον αείμνηστο Χρήστο Βαρτζάκη, ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην μνήμη του και θα είναι πάντα».

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον χαιρετισμό του, ο κ. Σάμιος ανέφερε: «Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 1990 με τον Γύρο του Πειραιά, χέρι-χέρι με τον ομώνυμο δήμο. Πρώτος τερματίσας στον αγώνα ήταν ο μαραθωνοδρόμος, Νίκος Πολιάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε πολύ μεγάλο βαθμό, για όσα θα δούμε και θα ζήσουμε την Κυριακή 4 Μαΐου. Ο αγώνας αλλάζει σελίδα, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αλλάζουν οι αποστάσεις και λίγο οι διαδρομές, αλλάζουν πολλά πράγματα. Προτρέπω όλο τον κόσμο να συμμετέχει στο Piraeus Port Run για να απολαύσει έναν μοναδικό αγώνα δρόμου».

Ο συντονιστής του Piraeus Port Run, ολυμπιονίκης και διευθυντής της MyRace, Νίκος Πολιάς, τόνισε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί είμαι μέρος αυτής της νέας προσπάθειας για την αναβάθμιση του εμβληματικού αγώνα του Πειραιά, στη μνήμη του Χρήστου Βαρτζάκη. Ήδη, ο αριθμός των συμμετοχών έχει ξεπεράσει τις 1.200. Έχω μεγαλώσει αθλητικά στις γειτονιές του Χατζηκυριακείου, έχω υπάρξει μέλος των δύο κορυφαίων αθλητικών σωματείων της πόλης του Πειραϊκού Συνδέσμου και του Ολυμπιακού, έχοντας κατακτήσει 7 πρωταθλήματα μαραθωνίου, και νιώθω πολλαπλά ευτυχής, που πλέον θα συμβάλω ενεργά στην προβολή της πόλης μας, ως ενεργό μέλος και συντονιστής του Piraeus Port Run. Καλώ μικρούς και μεγάλους, συστηματικούς δρομείς και απλούς αθλούμενους, να δηλώσουν συμμετοχή στο piraeusportrun.gr και να γίνουν και αυτοί μέρος της μεγάλης αυτής αθλητικής διοργάνωσης την επόμενη Κυριακή, 4 Μαΐου».

Το ενδιαφερόμενο κοινό για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα, μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.piraeusportrun.gr, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται έως και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025, στις 14:00 στην πλατφόρμα εγγραφών https://www.myrace.gr/event/5823/registrations.html.

Πηγή: skai.gr

