Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για σωματική κακοποίηση σε βάρος ανηλίκων

Της Έλενας Γαλάρη

Ομόφωνα ένοχο για ηθική αυτουργία σε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενουμένων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου στη Χίο και τον Βόλο έκρινε το δικαστήριο τον πατέρα Αντώνιο.

Το δικαστήριο υιοθέτησε κατά βάση την πρόταση της εισαγγελέως η οποία κατά την αγόρευσή της είχε πει ότι ο κατηγορούμενος ιερέας γνώριζε τι συνέβαινε στις δομές και οτι λάμβανε στρατηγικές αποφάσεις.

Παράλληλα οι δικαστές έκριναν ενόχους 4 πρώην εργαζόμενους στις δομές για βαριές σωματικές βλάβες και αθώους τους υπόλοιπους τρεις.

Αυτή την ώρα οι συνήγοροι του ιερέα ζητούν να αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Πηγή: skai.gr

