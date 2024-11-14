Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα το πρωί της Πέμπτης επί της οδού Σερφιώτου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε ένας άνθρωπος από τους κατοίκους και ένας ακόμη από όροφο της πολυκατοικίας από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας εκ των δύο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Επιπλέον, ένα ακόμη άτομο είχε καταφύγει στην ταράτσα - χωρίς να διατρέχει κίνδυνο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - και μόλις ολοκληρώθηκε η κατάσβεση απομακρύνθηκε από το σημείο.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ επιχείρησαν 2 ασθενοφόρα, 1 μηχανή ταχείας απόκρισης και 1 κινητή μονάδα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, επί της οδού Σερφιώτου, στον #Πειραιά. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.