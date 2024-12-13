Χ. Δούκας: Η δικαστική απόφαση ασχολείται μόνο με την οικονομική βλάβη του κλαμπ

«Η απόφαση αφορά μόνο το κομμάτι της οικονομικής βλάβης. Δεν μπαίνει στην ουσία της προσφυγής. Οφείλω όμως να πω ότι υπάρχει διατύπωση ότι η προσφυγή είναι προδήλως αβάσιμη. Βεβαίως, από αυτό μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να περάσουν και δύο χρόνια και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό προκαλεί τη μεγάλη ανησυχία» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στο ΕΡΤΝews αναφερθείς στην απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή λειτουργία του κλαμπ στη Βουλιαγμένης, το οποίο είχε σφραγιστεί στο τέλος Οκτωβρίου μετά το πάρτι που οδήγησε μεθυσμένους μαθητές στο νοσοκομείο.

Ο κ. Δούκας πρόσθεσε ότι «το οριστικό κλείσιμο με βάση τις νομικές μας υπηρεσίες και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε ακριβώς γιατί πέρα από αυτό που όλοι είδαμε με τα ποτά, είχε παρανόμως μεταβιβαστεί και η άδεια σε τρίτο πρόσωπο». Ακόμα εξήγησε η παράνομη μεταβίβαση «μας έδινε τη δυνατότητα για το οριστικό κλείσιμο και γι’ αυτό και χρησιμοποιήσαμε αυτή μας τη δυνατότητα. Και να πω επίσης ότι αυτή η τεκμηρίωση δεν μπήκε στην κρίση του δικαστηρίου, αλλά μόνο το κομμάτι της οικονομικής βλάβης και να πω επίσης ότι εμείς δεν καλέστηκαμε, παρότι είχαμε αιτηθεί στην εκδίκαση».

«[…] είχαμε στείλει αμέσως βλέποντας το πρόβλημα επιστολή και ζητούσαμε νομοθετική παρέμβαση. Γιατί να πούμε ότι και σε άλλες περιπτώσεις όταν κλείνουμε μαγαζιά για άλλους λόγους, τραπεζοκαθίσματα, ηχορύπανση, μπορεί στα προσωρινά μέτρα να υπάρχει αίτηση αναστολής και να κερδίζονται τα προσωρινά και να δημιουργείται μια συνολική στρέβλωση. Και είχαμε πει λοιπόν ότι χρειάζεται μία νομοθετική παρέμβαση ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε ανήλικα παιδιά και αλκοόλ, να μην υπάρχει δυνατότητα κανείς να αιτηθεί αναστολή».

Για την αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η απόφαση σφράγισης είναι αναιτιολόγητη και ασαφής ο Δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «κάνει λάθος και του το είπαμε και στο δημοτικό συμβούλιο και στεναχωριέμαι πραγματικά γιατί και ο ίδιος και η δημοτική του παράταξη το ψήφισε και μάλιστα έδωσε συγχαρητήρια και είπε είναι πολύ δυνατή η τεκμηρίωση και το κάνει λάθος διότι πρέπει να διαβάσει την απόφαση και η απόφαση δεν λέει ούτε την ατεκμηρίωτη, ούτε ότι είναι ασαφής. Λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν μπαίνουμε στην ουσία και μάλιστα λέει ότι η προσφυγή είναι προδήλως αβάσιμη, αλλά δεν μπαίνουμε στην ουσία και ασχολούμαστε μόνο με την ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη. Δηλαδή τι; Ότι μέχρι να υπάρχει οριστική εκδίκαση υπάρχει οικονομική ζημία και γι’ αυτό το λόγο κάνουμε ανάκληση της απόφασης[…]».

