Μετρό Αθηνών: Στάση εργασίας από τις 9μμ έως τη λήξη της κυκλοφορίας

Σε στάση εργασίας θα προχωρήσει το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) στο Μετρό Αθηνών σήμερα από τις 9μμ έως τη λήξη της κυκλοφορίας, που επηρεάζει τις γραμμές 2 και 3, ενώ στάση εργασίας προκήρυξαν και οι εργαζόμενοι του Ηλεκτρικού για την ίδια ώρα, δηλαδή από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας, που επηρεάζει τη γραμμή 1.

Με τη νέα αυτή στάση εργασίας, το σωματείο εργαζομένων ΣΕΛΜΑ ζητά να βρεθούν λύσεις «για πολύ σοβαρές συμβατικές και οικονομικές εκκρεμότητες που χρονίζουν και δεν έχουν επιλυθεί από τους αρμόδιους φορείς, όπως οι ίδιοι έχουν εγγράφως δεσμευτεί».

Ακόμα, στην ανακοίνωση τους, οι εργαζόμενοι απευθύνουν έκκληση να βρεθούν άμεσες λύσεις και να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, «προκειμένου απρόσκοπτα και χωρίς δεύτερες σκέψεις, να παρέχουμε ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες μας».

Τέλος, ζητούν παράταση της ΔΥΠΑ σε 220 εργαζόμενους «που έχουν καλύψει λειτουργικά κενά», ενώ διεκδικούν και αιτήματα οικονομικά (ανθυγιεινό επίδομα) και θεσμικά (ιδιωτική ασφάλεια και τσεκάπ για τους εργαζόμενους).

