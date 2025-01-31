Σε εκτεταμένους ελέγχους τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στο κέντρο της πόλης, προχωρά καθημερινά η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της δημοτικής Αρχής για απελευθέρωση του δημόσιου χώρου και εξασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους.

Τα «νούμερα» που προκύπτουν κάθε άλλο παρά θετικά είναι για τη συμπεριφορά των πολιτών, αφού σε διάστημα 12 ημερών (από 13/1 έως 24/1), βεβαιώθηκαν 5.270 παραβάσεις.

Στο Σχέδιο Αστυνόμευσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις οδούς και περιοχές: Αμερικής, Ακαδημίας, Σέκερη, Σόλωνος, Αχαρνών, Πατησίων, Κολωνάκι, Γ' Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Πανόρμου, Παγκράτι / Μετς, Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους, Αθηνάς, Ερμού, Πανεπιστήμιο, Σταδίου, Αιόλου, Φιλελλήνων, Αμαλίας και Πειραιώς.

Από αυτές τις παραβάσεις, το 44% αφορούσε οχήματα παρκαρισμένα σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους.

Αναλυτικά, 583 παραβάσεις αφορούσαν στάθμευση σε γωνίες, 217 στάθμευση σε διαβάσεις πεζών, 100 για διπλοπαρκάρισμα, 2.119 σταθμευμένα σε πεζοδρόμια και 209 σε πεζόδρομους. Ακόμη 1.895 στάθμευσαν σε σημεία που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (P-40) και 147 στάθμευσαν πλήρως αντικοινωνικά σε ράμπες ΑμεΑ.

Συνολικά, το 2024 βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία 471.785 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 4.706 αφορούσαν αντικοινωνική στάθμευση (κατάληψη ραμπών ΑμεΑ και χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ).

Σε 16.625 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν στοιχεία κυκλοφορίας ή/και άδειες οδήγησης.

Σχετικά με την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, η Δημοτική Αστυνομία διαθέτει σταθερά κλιμάκια για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την αποσυμφόρηση των οδών γύρω από τις πλατείες Συντάγματος, Μοναστηρακίου, Ομονοίας και Καραϊσκάκη. Οι δράσεις αστυνόμευσης στους δρόμους της Αθήνας θα συνεχιστούν με στόχο την ενίσχυση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.