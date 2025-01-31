Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Λυσσικράτους και Ανδρομάχης στην Καλλιθέα. Λόγω έργων που πραγματοποιούνταν στο σημείο, υποχώρησε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ένα ταξί να πέσει στο κενό που δημιουργήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρύπα προήλθε από βλάβη της ΕΥΔΑΠ.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο οδηγός ταξί, «είχα πελάτες και πατώντας το φρένο για το στοπ, έσκασε όλη η μούρη του ταξί μέσα στην τρύπα. Δεν υπήρχε κάποιο προειδοποιητικό σήμα για να δω. Υποθέτω πως μιλάμε για μεγάλη ζημιά. Αν δείτε γύρω από την τρύπα, είχαν βάλει φρέσκο οδόστρωμα και άσφαλτο, η οποία όμως με το φρένο έσπασε τον τροχό μου. Κάτω από το φρεάτιο που γράφει "αέριο" είναι 10 τόνοι χώμα, έτοιμο να πέσει και αυτό. Τρόμαξα τρομερά, οι πελάτες φώναξαν και έγινε πανικός. Μετά ήρθε γερανός, το σηκώσαμε και το πήρε».

Ισχυρό μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Σπύρου Πάτση προς τη Θηβών λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχει επηρεαστεί το αντίθετο ρεύμα της Λεωφόρου Αθηνών και το ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού.

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στη Γούναρη, στην Ακτή Μιαούλη προς Πλατεία Ρολογιού και στις Κόνωνος- Ομηρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάληρο, καθώς και στους Αμπελοκήπους και στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

