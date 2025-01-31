Αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» η Μαρία Γιαλοψού, αδερφή του Έκτορα Γιαλοψού, ενός εκ των πεσόντων των Ιμίων, ο οποίος ήταν σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 1996 μαζί με τον Χριστόδουλο Καραθανάση και τον Παναγιώτη Βλαχάκο.

Μιλώντας πρώτη φορά στην κάμερα για εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές εκείνο το μοιραίο βράδυ 29 χρόνια πριν, θυμήθηκε τον ήρωα-αδερφό της, έναν άνθρωπο που όπως αναφέρει «έδωσε όρκο στην πατρίδα του, στη σημαία του». «Τον στείλανε σε μια αποστολή δολοφονίας κι έφυγε άδικα. Αυτό που άκουγα να μου λένε και σε πολύ κλειστές κουβέντες ήταν "καλύτερα 3 παρά 1.003". Πρέπει να μάθουμε επιτέλους επίσημα τι ακριβώς έγινε εκείνη τη νύχτα».

«Η μάνα μας το φώναζε από την αρχή ότι το ελικόπτερο το έριξαν»

Απαντώντας για το πώς πιστεύει ότι χάθηκε ο αδερφός της, ήταν κατηγορηματική. «Όχι, δεν είναι τα μπουλόνια. Η οικογένειά μου αυτό πίστευε και πιστεύει. Η μάνα μου το φώναζε από την αρχή ότι το ελικόπτερο το έριξαν και αυτό είναι η αλήθεια», επέμεινε η κ. Γιαλοψού.

Ερωτηθείσα για το πώς ενημερώθηκε για το τι συνέβη τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν ακόμα κινητά, είπε:

«Μια μέρα που το παιδί της γνώριζε ότι ήταν σε τέτοιου είδους αποστολή, η μητέρα μου είχε όλο το βράδυ ανοιχτή την τηλεόραση. Το πρωί άκουσα ότι έπεσε ένα ελικόπτερο, μη γνωρίζοντας τι ακριβώς είχε γίνει. Δεν τα έλεγαν και ακριβώς όλα τα πράγματα σωστά. Εγώ ήμουν στο σπίτι. Μετά μάθαμε από συγγενείς και από γνωστούς ότι ο Άκης μπορεί να ήταν σε αυτό το ελικόπτερο. Από την Υπηρεσία όμως όχι, δεν μας είπαν τίποτα. Εμείς πήραμε τηλέφωνο, γύρω στις 11 η ώρα και μας είπαν ότι όντως επέβαινε σε αυτό το ελικόπτερο».

