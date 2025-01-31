Σκηνές αστυνομικής ταινίας αποτυπώνονται στα βίντεο κλειστού κυκλώματος από τη χθεσινoβραδινή καταδίωξη στην οδό Μαιάνδρου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδηγού IX που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο.

Δείτε το βίντεο:

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύει το Voria.gr, το λευκό όχημα που έρχεται με ταχύτητα από την οδό Σωκράτους, περνάει χωρίς να σταματήσει στο stop της Μαιάνδρου όπου συγκρούεται με ΙΧ που έρχεται από τα αριστερά. Στη συνέχεια, πέφτει στα σταθμευμένα οχήματα όμως ο οδηγός δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά του να διαφύγει. Βάζει όπισθεν, όμως ξαναχτυπάει σε άλλο όχημα και το ΙΧ που οδηγεί ακινητοποιείται.

Καθώς τα περιπολικά που τον καταδίωκαν για αρκετά χιλιόμετρα τον πλησιάζουν, εγκαταλείπει το όχημα και φεύγει τρέχοντας με τα πόδια. Λίγα λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.