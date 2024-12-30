Βρέθηκε πιστόλι σε διαμέρισμα στη Γλυφάδα που είχε νοικιάσει Τούρκος

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον εντοπισμό όπλου σε διαμέρισμα Airbnb στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, στο διαμέρισμα εντοπίστηκε ένα 9αρι όπλο με γεμιστήρα καθώς και φυσίγγια.

Το όπλο βρήκε ζευγάρι που μίσθωσε το διαμέρισμα. Άμεσα κάλεσαν την αστυνομία και το όπλο μεταφέρθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για εξέταση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε ενοικιάσει Τούρκος στα μέσα Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.