Βρέθηκε πιστόλι σε διαμέρισμα στη Γλυφάδα που είχε νοικιάσει Τούρκος

Πρόκειται για πιστόλι των 9mm με γεμιστήρα και 16 φυσίγγια. Το διαμέρισμα είχε ενοικιαστεί από Τούρκο από τις 12 ως τις 16 Δεκεμβρίου.

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον εντοπισμό όπλου σε διαμέρισμα Airbnb στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, στο διαμέρισμα εντοπίστηκε ένα 9αρι όπλο με γεμιστήρα καθώς και φυσίγγια. 

Το όπλο βρήκε ζευγάρι που μίσθωσε το διαμέρισμα. Άμεσα κάλεσαν την αστυνομία και το όπλο μεταφέρθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για εξέταση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε ενοικιάσει Τούρκος στα μέσα Δεκεμβρίου.

