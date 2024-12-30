Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Aeolic Star Hotel, στο κέντρο της Καλαμπάκας, ένα κατάλυμα που βρίσκεται κάτω από τους υποβλητικούς βράχους των Μετεώρων.

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές μετατράπηκαν σε θρίλερ για τους ενοίκους του ξενοδοχείου που βγήκαν άρον-άρον από τα δωμάτια με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, ενώ η οικογένεια του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου θρηνεί τον θάνατό του.

Ο 55χρονος άνδρας πήδηξε από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου, μόλις ξέσπασε η φωτιά.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην Καλαμπάκα, στη συμβολή των οδών Λιακατά και 28ης Οκτωβρίου, πολύ κοντά στα Μετέωρα και στα ιστορικά μοναστήρια της περιοχής, ενώ απέχει 14 χλμ από τα Τρίκαλα. Διαθέτει 15 δωμάτια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με αναπνευστικά προβλήματα 10 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα όπου και απεγκλώβισαν 30 άτομα.

