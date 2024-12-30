Άνδρας φέρεται να απειλούσε δικαστικούς επιμελητές μέσω βίντεο που είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθη από την αστυνομία και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος είχε προβεί σε ανάρτηση βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου απειλούσε αόριστα δικαστικούς επιμελητές, ενώ επιπλέον εξήγγειλε τη δημιουργία «ομάδας κρούσης», η οποία υπό τις εντολές του θα προέβαινε σε πράξεις βίας εναντίον δικαστικών επιμελητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φερόμενο μέλος της αυτοαποκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», που φαίνεται πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές για παρόμοιες πράξεις.

Ο 50χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

