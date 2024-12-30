Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Ιδανικό ποδαρικό στο 2025 με εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ στην τυχερή πεντάδα – Αύριο η μεγάλη κλήρωση

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, με το ιστορικό παιχνίδι να μοιράζει αύριο εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ στους νικητές της τυχερής πεντάδας.

«Το πρωτοχρονιάτικο Λαχείο είναι από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια κατά την περίοδο των εορτών. Αρκετοί έχουν καθιερώσει την αγορά των λαχνών στα μέρη όπου περνούν τις χειμερινές τους διακοπές. Για κάποιους άλλους, η επιλογή των γραμματίων αποτελεί έθιμο, με κάθε μέλος τις οικογένειας να διαλέγει έναν αριθμό. Ο καθένας έχει το… τελετουργικό του», αναφέρει ο Νίκος Κράστα, λαχειοπώλης στον νομό Φωκίδας.

«Σε κάθε περίπτωση, το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο είναι ένα παιχνίδι με μεγάλη ιστορία και παράδοση. Και επειδή οι παραδόσεις δεν είναι για να… σπάνε, όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, η κλήρωση στις 31 Δεκεμβρίου θα μοιράσει εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ στους μεγάλους νικητές. Πρόκειται για ένα τεράστιο έπαθλο. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το ότι μπορεί να αποχαιρετήσει το 2024 με μια μέτρια ή κακή οικονομική κατάσταση και να υποδεχθεί το νέο έτος γεμάτος κέρδη. Αυτό είναι που λέμε ονειρεμένο ποδαρικό στο 2025», συμπληρώνει χαρακτηριστικά.

Η κλήρωση και το μεγάλο έπαθλο

Σχετικά με την αυριανή κλήρωση, ο κ. Κράστα εξηγεί: «Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube. Από αυτή θα προκύψει ο Πρώτος Λαχνός, με αριθμούς από το 1 έως το 100.000, με τη σειρά που θα βγάλει η κληρωτίδα. Αυτός ο αριθμός της συγκεκριμένης σειράς θα κερδίσει 1 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι τέσσερις λαχνοί, της ίδιας πεντάδας με αυτή του Πρώτου Λαχνού και στην ίδια σειρά, θα κερδίσουν επίσης από 1 εκατ. ευρώ. Έτσι, σχηματίζεται ο Πεντάδυμος Λαχνός, που κερδίζει συνολικά 5 εκατ. ευρώ».

Τα μικρότερα έπαθλα

Εκτός από τα κέρδη της τυχερής πεντάδας, η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου θα μοιράσει και μικρότερα έπαθλα, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως και 150.000 ευρώ. Παράλληλα, όλοι οι λαχνοί που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια και με την ίδια σειρά με τα δύο τελευταία ψηφία του Πρώτου λαχνού κερδίζουν από 5 ευρώ, ανεξαρτήτως σειράς.

Οι παίκτες του ιστορικού παιχνιδιού μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ και λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας, με κόστος 25 ευρώ ανά πεντάδα και 5 ευρώ ανά λαχνό.

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.