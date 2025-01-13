Κλείνει οριστικά την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, για τους δικαιούχους του 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.
Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους, να υποβάλλουν οριστικά την αίτησή τους ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
