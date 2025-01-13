Την κήρυξη της Τοπικής Κοινότητας Αλιβερίου Εύβοιας και των γύρω οικισμών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου, Νίκος Μπαράκος, με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, λόγω ακαταλληλότητας του νερού ύδρευσης που εντοπίστηκε στο δίκτυο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησαν η ΔΕΥΑ Κύμης Αλιβερίου και η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν υπερβάσεις σε κάποιους από τους υγειονομικούς δείκτες και κάλεσαν τους κατοίκους Αλιβερίου, Καράβου, Μηλακίου, Λάτα, ΟΑΝ και Ακτής Νηρέως να μην κάνουν χρήση νερού από το δίκτυο ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, τα αίτια οφείλονται στην παρατεταμένη λειψυδρία που είχε σαν αποτέλεσμα την υφαλμύρωση ορισμένων από τις γεωτρήσεις της περιοχής. Ακόμη, τονίζουν πως υπάρχουν υπερβάσεις κάποιων δεικτών «αν και μειώθηκαν αισθητά το τελευταίο διάστημα χωρίς όμως να εξαλειφθούν» και συμπληρώνουν ότι θα γίνουν άμεσα και νέες μετρήσεις, τόσο στις γεωτρήσεις όσο και στο δίκτυο, για να διαπιστωθεί η υγειονομική κατάστασή τους.

Τέλος, ενημερώνουν «πως έχουν ήδη εντοπιστεί νέες πηγές υδροδότησης που πολύ σύντομα θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην ποσότητα και ποιότητα του νερού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

