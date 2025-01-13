Η πρώτη πανσέληνος του χρόνου – το «Φεγγάρι του Λύκου» θα ανατείλει απόψε στον νυχτερινό ουρανό, αν και πιθανότατα δεν θα είναι ευκολά ορατή, λόγω της κακοκαιρίας.

Οι Ινδιάνοι της Αμερικής έδωσαν στην πρώτη πανσέληνο του Ιανουαρίου αυτό το όνομα επειδή, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, ακούγονται δυνατά τα αλυχτίσματα των λύκων.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι από τα ελάχιστα αστρονομικά γεγονότα του χειμώνα, καθώς δεν υπάρχουν πολλές βροχές μετεωριτών, πλανητικές ευθυγραμμίσεις ή άλλα σπάνια φαινόμενα.

Το «Φεγγάρι του Λύκου» απέχει 405.000 χιλιόμετρα από τη Γη και γιαυτό αυτή η πανσέληνος δεν είναι τόσο λαμπερή όσο οι υπόλοιπες του έτους.



Πηγή: skai.gr

