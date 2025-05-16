Πάτρα: Έκαψε μαθήτρια με τσιγάρο σε σχολείο, αναζητείται 15χρονος

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί Πέμπτη, σε Γυμνάσιο της Πάτρας, με 15χρονο εξωσχολικό να επιτίθεται σε συνομήλικη μαθήτρια εντός σχολικού χώρου, «καίγοντας» το χέρι της με τσιγάρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 11.30 π.μ. η μητέρα του κοριτσιού ενημέρωσε τηλεφωνικά για το συμβάν που κατεγράφη στο 16ο Γυμνάσιο και χθες το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοποννήσου», υπέβαλε μήνυση στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε, η κόρη της δεν γνωρίζει τον δράστη.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη κατά αδυνάμων προσώπων και διενεργούνται ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.