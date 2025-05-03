ΟΣΕ: Απολύθηκε φύλακας που άργησε να κατεβάσει τις μπάρες σε ισόπεδη διάβαση 

Άμεση ήταν η απόλυση φύλακα ισόπεδης διάβασης από την εταιρεία που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και έχει αναλάβει τη σχετική υπηρεσία στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, μετά από περιστατικό σοβαρής αμέλειας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διέλευση της εμπορικής αμαξοστοιχίας 45904, ο φύλακας φέρεται να μην κατέβασε εγκαίρως τις μπάρες ως όφειλε, παρά το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε όχημα ΙΧ πλησίον της διάβασης.

Ο οδηγός ειδοποίησε τις αρχές και αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία αντικατάστασης του φύλακα, ενώ ακολούθησε η απόλυσή του.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΣΕ, πλέον, στο νέο πλαίσιο αυστηροποίησης των ποινών, τέτοιου είδους παραβάσεις καθήκοντος δεν θα μένουν χωρίς συνέπειες. Η αντίδραση του ΟΣΕ υπήρξε άμεση και εντός του πλαισίου μηδενικής ανοχής που έχει υιοθετηθεί για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

