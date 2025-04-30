Στο επίκεντρο της επιστημονικής και δημόσιας προσοχής αναμένεται να τεθεί και το Μαγαρικάρι του Δήμου Φαιστού, μετά την εμφάνιση ανεξήγητων ρωγμών σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές, όπως μεταδίδει το Nea Kriti.

Το φαινόμενο, που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να διερευνηθεί από κοντά τη Δευτέρα από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, ο οποίος θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην περιοχή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ της “ΚΡΗΤΗ TV” και του neakriti.gr, πυροδοτώντας ανησυχία, καθώς έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το αντίστοιχο γεωλογικό φαινόμενο στις Βούτες Ηρακλείου, όπου ρηγματώσεις προκαλούν προβλήματα.

Σε… κινούμενο έδαφος το Μαγαρικάρι

Οι δημότες ζουν σε έναν διαρκή φόβο

Οι συνέπειες είναι εμφανείς και ολοένα πιο ανησυχητικές, με ρωγμές να διατρέχουν σπίτια, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Σε δραματικούς ρυθμούς κυλά η καθημερινότητα των δημοτών στο ιστορικό και γραφικό χωριό, το οποίο αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες σοβαρά γεωλογικά φαινόμενα, με τη σταδιακή μετακίνηση των εδαφών, με το πρόβλημα να έχει επιδεινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

