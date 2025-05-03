Του Στέφανου Νικολαΐδη

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, σχετικά με στίχο του τραγουδιού «Polo» του Light που χαρακτηρίστηκε ευρέως ως προσβλητικός και μισαναπηρικός. Ο επίμαχος στίχος αναφέρεται σε κορίτσι που «πάει ειδικό σχολείο καθυστερημένη», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από το αναπηρικό κίνημα.

«Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε τη λέξη “τραγούδι” για αυτόν τον οχετό», δήλωσε στο skai.gr ο κ. Βαρδακαστάνης. «Όταν τη λέξη “τραγούδι” τη χρησιμοποιούμε για το "Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ", δεν γίνεται να την εξισώνουμε με αυτό. Είναι πραγματικά Ύβρις.»

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ κατηγόρησε τον καλλιτέχνη ότι ενήργησε συνειδητά. «Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν καταλάβαινε. Προφανώς καταλάβαινε. Και προφανώς το έκανε επίτηδες για να πετύχει τον οχετό του».

«Η συγγνώμη δεν είναι αποδεκτή, να υπάρξει παρέμβαση Εισαγγελέα»

Παρά τη δημόσια συγγνώμη του Light, καθώς και την προαναγγελία ότι αλλάζει τους επίμαχους στίχους, ο κ. Βαρδακαστάνης εμφανίστηκε αμετακίνητος.

«Η συγγνώμη δεν είναι αποδεκτή από εμάς. Το θέμα είναι αν είναι αποδεκτή από το κράτος δικαίου. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, και αυτεπάγγελτη παρέμβαση Εισαγγελέα. Επιπλέον, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να ενημερώσει άμεσα τα σχολεία με σχετική εγκύκλιο. Αυτός ο οχετός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να απαγορευθεί.»

Ο ίδιος τόνισε πως δεν πρόκειται για λογοκρισία.

«Είμαι όλη μου τη ζωή κατά της λογοκρισίας. Εδώ δεν είναι λογοκρισία. Είναι παραβίαση δικαιωμάτων. Χτυπάει τον πυρήνα της αξιοπρέπειας.»

Κάλεσε δε τον καλλιτέχνη να αποσύρει όχι μόνο τον στίχο, αλλά ολόκληρο το έργο.

«Αν εννοεί τη συγγνώμη του, πρέπει να το αποσύρει συνολικά. Όχι μόνο τα λόγια – και η μουσική πρέπει να αποσυρθεί. Πάνω σε αυτή τη μουσική χτίστηκε κάτι επιβλαβές που μπορεί να παραμείνει.»

Η απάντηση του Light: «Είπα κάτι πολύ επιβλαβές, ζητώ ειλικρινή συγγνώμη»

Ο τράπερ Light, με το όνομα Χρήστος Ιωαννίδης, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ζητά συγγνώμη από την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Όλη η ευθύνη γι’ αυτόν τον στίχο είναι απολύτως δική μου. Την παίρνω πάνω μου. Είπα μ@@@@ία. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το περιγράψω. Προς όλα τα άτομα που ανήκουν στην κοινότητα ατόμων με αναπηρίες και προς όσους έχουν ενσυναίσθηση, ζητάω και σαν Κριστιάν και σαν Light μια ειλικρινή συγγνώμη.»

«Δεν συνειδητοποίησα πόσο επιβλαβές και άσχημο ήταν αυτό που είπα. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη και να αναλάβω την ευθύνη.»

Παρά τη δημόσια απολογία, το αναπηρικό κίνημα παραμένει ανυποχώρητο, ζητώντας θεσμικές παρεμβάσεις και απόσυρση του έργου.

Ο κ. Βαρδακαστάνης έκλεισε με σαφές μήνυμα προς τη νέα γενιά:

«Οι καλλιτέχνες οφείλουν όχι μόνο να προσδοκούν στην οικονομική επιβράβευση, αλλά κυρίως να διαπαιδαγωγούν. Η νέα γενιά πρέπει να κλείσει την πόρτα στον αποκλεισμό, στο ρατσισμό, στη μισαλλοδοξία και στον μισαναπηρισμό.»

Πηγή: skai.gr

