Στις Βούτες βρέθηκε για μια ακόμη φορά το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συγκαλώντας σύσκεψη με τη συμμετοχή των επιστημόνων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) Ελευθερίας Μπογιατζή και Γιάννη Μιχαλάκη που πραγματοποιούν αυτοψίες στον οικισμό.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με το cretapost.gr, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μανόλης Χαιρέτης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, ο Πρόεδρος της ΔΚ Βουτών Μπάμπης Αλογδιανάκης, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης και μέλη του Συμβουλίου του οικισμού, εξετάστηκαν τα τελευταία δεδομένα, τα οποία δεν δείχνουν επιδείνωση στις ρηγματώσεις των κτιρίων τις τελευταίες 48 ώρες.

Από τότε δηλαδή που τοποθετήθηκαν τα ειδικά γυάλινα ρωγμόμετρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ένα ευπαθές υπέδαφος από μάργες και ενδεχομένως γύψους όπως είναι το συγκεκριμένο, μπορεί να επηρεασθεί ακόμα και από μικρές αλλά μακροχρόνιες διαρροές και συζητήθηκαν διάφορα πρόσθετα μέτρα που μπορούν αν εφαρμοστούν άμεσα και με στόχο την επιτάχυνση της «αφυδάτωσης» της περιοχής στην οποία παρατηρείται το γεωλογικό φαινόμενο.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

-Να γίνει καθολική διακοπή της υδροδότησης στην επίμαχη «Μεσοχωριά» του οικισμού και να τροφοδοτούνται με νερό τα σπίτια που κατοικούνται από προσωρινό εξωτερικό δίκτυο.

-Να εντοπιστούν τα υπόλοιπα πηγάδια (σαρνίτσια) που πιθανόν υπάρχουν σε κλειστές οικίες και αν έχουν νερό να αντληθεί από τη ΔΕΥΑΗ, σύμφωνα με την αρχική έκκληση που έχει γίνει.

-Να καλυφθούν οι σχάρες απορροής ομβρίων υδάτων στη Μεσοχωριά.

-Να ελεγχθεί με κάμερες το εσωτερικό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται και το πρώτο, συνοπτικό πόρισμα του ΕΑΓΜΕ για τα αίτια του φαινομένου και τους τρόπους ριζικής αντιμετώπισης.

Σε δήλωσή της αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης εργασίας, η Προϊσταμένη της Διευθέτησης Τεχνικής Γεωλογίας του ΕΑΓΜΕ Ελευθερία Μπογιατζή ανέφερε ότι δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί τι προκάλεσε τις μετακινήσεις αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις. Ωστόσο θεωρεί εξαιρετικά πιθανό ο παράγοντας της υγρασίας να συντελεί στην εκδήλωση του φαινομένου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι στο τελευταίο 48ωρο της παρατήρησης των ρηγματώσεων, μέσα από το δίκτυο μετρητών που άμεσα τοποθέτησε ο Δήμος Ηρακλείου, δεν υπάρχει μεταβολή των δεδομένων. Όπως επίσης ότι είναι θετική η απομάκρυνση του σεναρίου ενός γενικευμένου, πρωτογενούς κατολισθητικού φαινομένου, σύμφωνα και με τις αυτοψίες των ειδικών της ΕΑΓΜΕ. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι υπάρχουν παράγοντες που πρέπει να διερευνηθούν, σύμφωνα και με το σχετικό πρόγραμμα που έχει υποβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου και αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν από αύριο (Παρασκευή 2/5), τα οποία θα δείξουν την αποτελεσματικότητά τους μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Δήμος τίθεται σε ετοιμότητα ακόμα και για την πλήρη αντικατάσταση των δικτύων εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Ο Πρόεδρος της ΔΚ Βουτών Μπάμπης Αλογδιανάκης σε δήλωσή του ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες, τοπικές και κεντρικές, για την άμεση αντίδραση και αναφέρθηκε στις δηλώσεις των ειδικών επιστημών που πραγματοποίησαν αυτοψίες και τόνισαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους του οικισμού. Ανέφερε επίσης ότι με τις κάμερες που θα ελέγξουν το δίκτυο αποχέτευσης θα αποσαφηνιστεί για το αν υπάρχουν, όπως εικάζεται, παλιοί τσιμεντόπληθοι αγωγοί, έτσι ώστε να αντικατασταθούν.

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Κρήτης του ΕΑΓΜΕ Γιάννης Μιχαλάκης, ανέφερε ότι οι «μάρτυρες», οι δείκτες που τοποθετήθηκαν στις ρηγματώσεις, δείχνουν ότι υπάρχει σταθερότητα τις τελευταίες 48 ώρες. Τόνισε επίσης ότι ελέγχονται συνολικά οι γεωλογικές συνθήκες στον λόφο των Βουτών και περιφερειακά στα πρανή, εξετάζονται και άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν στο πρόβλημα, όπως είναι οι γεωτρήσεις, καθώς και την σύσταση των γεωλογικών στρωμάτων της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 30/4 πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της ΔΕΥΑΗ έλεγχος και άντληση υδάτων από υπόσκαφα πηγάδια (στερνίτσια) που βρίσκονται σε σπίτια των Βουτών, όπως είχε συστήσει η επιστημονική ομάδα εργασίας η οποία δημιουργήθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Παρουσία του καθηγητή Απόστολου Αλεξόπουλου, του Προέδρου της ΔΕΥΑΗ Γιώργου Βουρεξάκη, του Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη, του Προέδρου της Δ.Κ. Βουτών Μπάμπη Αλογδιανάκη και του γεωλόγου Τάκη Σοφίου, ελέγχθηκαν περίπου 20 υπόσκαφα πηγάδια, εκ των οποίων μόνο δυο είχαν βρόχινο νερό συνολικής ποσότητας μικρότερης των τριών κυβικών τα οποία και αντλήθηκαν με ειδικό εξοπλισμό.

Τονίζεται ότι η ΔΕΥΑΗ έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους και όσους γνωρίζουν την ύπαρξη περισσότερων υπόσκαφων πηγαδιών, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2810529351 προκειμένου να γίνει άμεσα ο απαιτούμενος έλεγχος.

