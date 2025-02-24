Λογαριασμός
Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στον 2ο όροφο διαμερίσματος, στην οδό Αμάλθειας, μια γυναίκα απανθρακωμένη 

Πυροσβεστική

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βουλιαγμένη, με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα σε διαμέρισμα, μετά από φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη 1 το βράδυ η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στη Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα στην οδό Αμάλθειας. 

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στον 2ο όροφο μια γυναίκα  απανθρακωμένη.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. 

