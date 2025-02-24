Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βουλιαγμένη, με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα σε διαμέρισμα, μετά από φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη 1 το βράδυ η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στη Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα στην οδό Αμάλθειας.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στον 2ο όροφο μια γυναίκα απανθρακωμένη.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, επί της οδού Αμάλθειας, στη #Βουλιαγμένη Αττικής. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 24, 2025

Πηγή: skai.gr

