Πετρέλαιο θέρμανσης από σχολεία της Βέροιας κατηγορούνται ότι έκλεβαν δύο άνδρες που συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές με την κατηγορία των διακεκριμένων κλοπών.

Πρόκειται για έναν 40χρονο και τον 31 ετών συγκατηγορούμενό του, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεψαν από τις αρχές του τρέχοντος μήνα σχεδόν 2,5 τόνους πετρελαίου θέρμανσης από συνολικά τέσσερις σχολικές μονάδες σε περιοχές της Νάουσας και της Βέροιας- μεταξύ αυτών από δύο δημοτικά σχολεία, ένα νηπιαγωγείο κι ένα γυμνάσιο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Νάουσας τούς "πέρασαν" χειροπέδες χθες το βράδυ, όταν τους εντόπισαν έξω από νηπιαγωγείο να μεταγγίζουν πετρέλαιο θέρμανσης από το παραβιασμένο λεβητοστάσιο σε πλαστικά δοχεία που ήταν τοποθετημένα σε μισθωμένο όχημα - τύπου βαν. Η μετάγγιση γινόταν με τη χρήση ηλεκτρικής αντλίας και πλαστικών σωλήνων.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν μέσα στο όχημα 24 πλαστικά δοχεία των 20 λίτρων, το καθένα, που περιείχαν συνολικά 480 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ποσότητα η οποία αποδόθηκε στον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, οι δύο άνδρες (ημεδαποί) κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν επιπλέον δύο τόνους πετρελαίου από άλλα τρία σχολεία του νομού. Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

