Στο νοσοκομείο λόγω οξείας μέθης κατέληξαν σήμερα τα ξημερώματα δύο 16χρονες, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Αστυνομία.

Επισημαίνει δε, ότι για το συμβάν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της πόλης προχώρησαν στη σύλληψη του 51χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δύο ανήλικες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.