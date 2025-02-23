Στο νοσοκομείο λόγω οξείας μέθης κατέληξαν σήμερα τα ξημερώματα δύο 16χρονες, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Αστυνομία.
Επισημαίνει δε, ότι για το συμβάν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της πόλης προχώρησαν στη σύλληψη του 51χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δύο ανήλικες.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
