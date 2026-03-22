Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή των Β’ Λιμανάκια Βουλιαγμένης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στο σημείο επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, κλιμάκιο της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.