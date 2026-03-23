Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του 34χρονου δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής κατά την διάρκεια βουτιάς στο αποκαλούμενο «πηγάδι του διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Ειδικά εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο, που φτάνει σε βάθος τα 30 περίπου μέτρα. Ο 34χρονος πιλότος που είναι έμπειρος δύτης, πήγε για κατάδυση με φίλο του στο σημείο. Ο φίλος του ήταν αυτός που έχασε τα ίχνη του 34χρονου και ενημέρωσε τις αρχές.

Χθες, Κυριακή, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες, δίχως όμως να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

