Θύμα ληστείας έπεσε γνωστό πρώην μοντέλο και ηθοποιός, με διαρρήκτες να εισβάλλουν στην οικία του στη Βουλιαγμένη, και να φεύγουν με μεγάλη λεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαρρήκτες έκλεψαν από το σπίτι του και συγκεκριμένα τον 2ο όροφο τριώροφης κατοικίας, 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Ο ίδιος και η οικογένειά του έλειπαν για τις διακοπές του Πάσχα και όταν επέστρεψαν τη Δευτέρα ανακάλυψαν πως είχαν μπει ληστές στο σπίτι τους και κάλεσαν την αστυνομία.



Πηγή: skai.gr

