Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου

Σήμερα, Τετάρτη 23 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, του Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, των Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου και των Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *

Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας, Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα

Γεωργιάννα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:38 - Δύση ήλιου: 20:08 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 30 λεπτά

Σελήνη 24.5 ημερών



Πηγή: skai.gr

