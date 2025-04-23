Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Απριλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:38 και δύση ήλιου στις 20:08 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 30 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 23 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων, του Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, των Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου και των Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *
  • Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας, Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα
  • Γεωργιάννα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:38 - Δύση ήλιου: 20:08 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 30 λεπτά
Σελήνη 24.5 ημερών
 

