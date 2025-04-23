Μία περιπέτεια πέρασε στο εξωτικό Μπαλί, όπου ταξίδεψε για τις διακοπές του Πάσχα, ο Τάσος Ξιαρχό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο γνωστό χορογράφος και πρώην παίκτης Survivor συνελήφθη ανήμερα της άφιξής του, την Μεγάλη Πέμπτη, με αποτέλεσμα να περάσει το Πάσχα στη τοπική φυλακή.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αλλά παραμένει στο Μπαλί, συνεχίζοντας τις διακοπές του με την παρέα του , ανεβάζοντας χαρούμενα stories στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο χορογράφος μέσα από τα social media, αρνήθηκε τις φήμες ότι συνελήφθη για ναρκωτικά.

«Μια ασυνεννοησία έγινε και όλα είναι πάρα πολύ καλά. Σε περίπτωση που είχα κάνει κάτι τόσο σοβαρό που λέγεται, που πάντα τους αρέσει να λένε για εμένα, που θα ήμουν τώρα; Στο Μπαλί υπάρχει νομοθεσία, άμα φέρεις στην χώρα τέτοιες ουσίες υπάρχει πρώτον θανατική ποινή και 100.000 ευρώ πρόστιμο και φυλάκιση 2-3 χρόνια μαζί με αναγκαστική απεξάρτηση. Ένα μικρό κρατητήριο μέχρι να ελέγξουν ότι αυτά που είχα μαζί μου – οι κρέμες προσώπου δεν είχαν τίποτα μέσα πέρα από το σήμα της κάνναβης» ανέφερε σε βίντεο στο Instagram.

«Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε στο Μπαλί, κάνουμε τις διακοπές μας, περνάμε τέλεια [….] Μερικοί δημοσιογράφοι έγραψαν ότι έφερα “κοκορέτσι”. Αν είχα φέρει “κοκορέτσι”, θα ήμουν σουβλισμένος», είπε επίσης.



