Με το σύνθημα #WE REMEMBER, της Διεθνούς Εκστρατείας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, φωταγωγήθηκε σήμερα η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η φωταγώγηση πραγματοποιείται μία ημέρα πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπως έχει καθιερωθεί η 27η Ιανουαρίου.

Με τη φωταγώγηση αυτή, »το ελληνικό Κοινοβούλιο στέλνει ένα δημόσιο ηχηρό μήνυμα της Μνήμης απέναντι στη Λήθη, επιδιώκοντας να μείνει ζωντανή η Μνήμη του Ολοκαυτώματος και δηλώνοντας δημόσια και σθεναρά την αντίθεσή του στον αντισημιτισμό και σε κάθε μορφή μίσους και ρατσισμού».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «το #WE REMEMBER ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) «ως εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζισμού που εξοντώθηκαν στο όνομα του μίσους και του φανατισμού κατά το Ολοκαύτωμα», όπως επισημαίνεται από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.

Από το 2022 εμβληματικά κτήρια ανά τον κόσμο, φωταγωγούνται με το #WE REMEMBER, ενώ διεθνείς προσωπικότητες, αρχηγοί κρατών, θρησκευτικοί ηγέτες, άνθρωποι της Τέχνης, των Γραμμάτων και του Αθλητισμού συμμετέχουν κάθε χρόνο αναρτώντας τη φωτογραφία τους με το σύνθημα #WE REMEMBER».

Ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, αύριο Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί επετειακή αναφορά στη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του ναζισμού

