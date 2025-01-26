Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη

Περίπου 30.000 άτομα πήραν μέρος στη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένταση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Μαργαροπούλου, στην οδό Εγνατία, ενώ ομάδα ατόμων πραγματοποίησε επίθεση με ρίψεις πετρών και μαρμάρων προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Δέξιας.

Προσήχθησαν 23 άτομα τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-01-2025) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση περίπου 30.000 ατόμων με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στην περιοχή των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια πορείας που ακολούθησε, 30 περίπου άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων με Μαργαροπούλου, αποκόπηκαν από το πλήθος και εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, με ρίψη αντικειμένων και μολότοφ, οι οποίοι έκαναν αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών.

Στη συνέχεια, στην οδό Ιασωνίδου, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, αποκόπηκε από το πλήθος και εξαπέλυσε επίθεση με πέτρες και μάρμαρα σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια κίνησης της προαναφερόμενης πορείας προς την Πλατεία Καμάρας, άγνωστα άτομα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τις ενέργειες των αστυνομικών, τοποθετούσαν κάδους απορριμμάτων στη μέση της οδού, ενώ έθεσαν φωτιά σε δύο εξ’ αυτών.

Τέλος, ομάδα ατόμων πραγματοποίησε επίθεση με ρίψεις πετρών και μαρμάρων προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Δέξιας.

Κατά την εκδήλωση των αστυνομικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν 23 προσαγωγές ατόμων»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.