Βούλα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά και «καρφώθηκε» σε κολόνα της ΔΕΗ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο Πανόραμα της Βούλας.

Σύμφωνα με το notiareport, το φλεγόμενο όχημα άρχισε να κατρακυλά στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης εκτός ελέγχου, καταλήγοντας σε ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ στην οδό Δαρδανελίων, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και απέτρεψαν την επέκτασή της.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στο δήμο Βούλας Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

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