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Βούλα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά και «καρφώθηκε» σε κολόνα της ΔΕΗ

Το φλεγόμενο όχημα άρχισε να κατρακυλά στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης εκτός ελέγχου, καταλήγοντας σε ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ στην οδό Δαρδανελίων

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Βούλα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο Πανόραμα της Βούλας

Σύμφωνα με το notiareport, το φλεγόμενο όχημα άρχισε να κατρακυλά στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης εκτός ελέγχου, καταλήγοντας σε ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ στην οδό Δαρδανελίων, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και απέτρεψαν την επέκτασή της.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Βούλα
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