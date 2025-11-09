Του Μάκη Συνοδινού

Κοντά στην ταυτοποίηση του ηθικού αυτουργού αλλά και του ανθρώπου που έφτιαξε τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη είναι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως είναι πολύ κοντά στο να ταυτοποιήσουν τον άνθρωπο που έφτιαξε τον εκρηκτικό μηχανισμό, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα γειτονικά χωριά.

Όσον αφορά τον ηθικό αυτουργό, δηλαδή αυτόν που έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί η βόμβα, οι αρμόδιοι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι πώς είναι πρόσωπο της μίας οικογένειας. Αυτό προκύπτει τόσο από τις καταθέσεις που έχουν λάβει όσο και από την έρευνα που έχει γίνει σε άτομα που βρίσκονται έγκλειστα στις φυλακές Αλικαρνασσού και σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη.

Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού. Τα ερωτήματα είναι πού τα έκρυψαν και ποιοι, με τους αστυνομικούς να ερευνούν ακόμη και ανοιχτούς τάφους σε νεκροταφεία και των γειτονικών χωριών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού, υπό άκρα μυστικότητα οδηγήθηκε από τις φυλακές στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου για νέα κατάθεση.

Την ίδια ώρα, πλησιάζουν τα 9μερα των δύο θυμάτων, με τις δύο αντίπαλες οικογένειες να ετοιμάζουν τα μνημόσυνα, τα οποία θα γίνουν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Όπως άλλωστε ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από την Κρήτη, το ελληνικό FBI θα έχει μόνιμη παρουσία στο νησί, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενισχυθούν.

Σε μια προσπάθεια το χωριό να επιστρέψει στην κανονικότητα, αύριο, Δευτέρα ανοίγουν και πάλι τα σχολεία, με τους μαθητές να έχουν στο πλευρό τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που θα παραμείνουν στο χωριό για τουλάχιστον 15 ημέρες. Στόχος είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

