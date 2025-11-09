Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Νοεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:59 και δύση ήλιου στις 17:18

εορτολογιο

Σήμερα, Κυριακή 7 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, του Οσίου Ελλαδίου, της Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, των Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
  • Ελλάδιος, Ελλάδης
  • Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
  • Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *

Ανατολή ήλιου: 06:59 - Δύση ήλιου: 17:18

Σελήνη 19.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark