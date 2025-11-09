Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 7 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, του Οσίου Ελλαδίου, της Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, των Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
- Ελλάδιος, Ελλάδης
- Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
- Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *
Ανατολή ήλιου: 06:59 - Δύση ήλιου: 17:18
Σελήνη 19.2 ημερών
