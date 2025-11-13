Ενώπιον του εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη ο 23χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς για το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια. Πρόκειται για τον όγδοο εμπλεκόμενο στο μακελειό.

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ο πατέρας του φέρεται να είναι έγκλειστος στις φυλακές και να έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 23χρονος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, στο οποίο διακρίνεται το μοιραίο βράδυ της έκρηξης να φτάνει στο σπίτι που είχε αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη και να βγάζει από το αυτοκίνητό του τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Από τους οκτώ συνολικά προσωρινά κρατούμενους, πέντε είναι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις από την οικογένεια Καργάκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.

