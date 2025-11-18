Λογαριασμός
Βορίζια: Παράδοθηκε στις Αρχές μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη - Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές

Βορίζια

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια

Ο ίδιος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου σήμερα το πρωί καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου. 

Ο 58χρονος είναι ο πατέρας του ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, και σύμφωνα με το neakriti το ένταλμα σύλληψης αφορά την κατηγορία της απόκρυψης όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του και να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν και μετά το φονικό και πού βρίσκονται τα όπλα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βορίζια Ηρακλείου Κρήτη Αστυνομία
