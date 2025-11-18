Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα που ήταν καλή κυκλοφοριακά, σήμερα η κίνηση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Πιο συγκεκριμένα, με σοβαρές δυσκολίες πραγματοποιείται η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ και της Λεωφόρου Αθηνών έως και στη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα της καθόδου, από τη Μεταμόρφωση, αλλά κατά τμήματα.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω εργασιών, σημειώνονται στην Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος της Δάφνης.

Αντίθετα, καλή είναι η εικόνα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.



Πηγή: skai.gr

