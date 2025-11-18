Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε ζευγάρι και το εγκατέλειψε

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 7 το πρωί στο 7ο χλμ του παράδρομου της εθνικής Θεσσαλονίκης - Καβάλας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι σταμάτησε διότι όπως φαίνεται το όχημά τους αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, μόλις έκαναν στην άκρη για να δουν τι είχε συμβεί, διερχόμενο φορτηγό τους παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο άνδρας.

Στη συνέχεια η νταλίκα εγκατέλειψε το σημείο.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, πολυτραυματίας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η αρχές αναζητούν το φορτηγό.

Πηγή: skai.gr

