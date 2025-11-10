Μακελειό στα Βορίζια: Τι δήλωσαν οι συνήγοροι των αδερφών Φραγκιαδάκη

Σε δηλώσεις προχώρησαν σήμερα οι συνήγοροι των αδερφών Φραγκιαδάκη, με αφορμή την προφυλάκιση των τριών χθες, μετά την αιφνιδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα απολογία τους στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Στις απολογίες τους όπως ήδη γράψαμε, τα τρία αδέρφια, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη και Γιώργο Στειακάκη, υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα και τους πυροβολισμούς.

"Απολογηθήκαμε χθες, σε μια ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία. Θεωρώ ότι ανεδείχθησαν όλες οι πτυχές του περιστατικού, έτσι όπως το αντελήφθησαν οι εντολείς μας. Και οι τρεις αρνούνται ότι έφεραν όπλο - οποιοδήποτε όπλο- και επίσης ότι πυροβόλησαν", σημείωσε από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Σπανάκη και πρόσθεσε "Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι η θέση τους και θεωρώ ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο που να κάνει αναφορά στους συγκεκριμένους τρεις, επαναλαμβάνω."

"Θα πρέπει να κινηθούμε και ως προς τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών που κατέθεσαν, διότι κατέθεσαν και ως μάρτυρες. Δεν απολογήθηκαν απλώς, κατέθεσαν και ως μάρτυρες επιπλέον" σημείωσε μεταξύ άλλων η κ. Σπανάκη.

"Συστήνουμε ηρεμία. Διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να λήξει, να λήξει στην ψυχή και στη συνείδηση των ανθρώπων" τόνισε από την πλευρά του, ο Γιώργος Στειακάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα όπλα του αιματοκυλίσματος θα πρέπει να παραδοθούν.

Μεταξύ άλλων ο κ. Στειακάκης σημείωσε ότι "στην παρούσα φάση, επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει αποδεικτικά η υπόθεση, η προσωρινή κράτηση η οποία επιβάλλεται, νομίζω περισσότερο είναι μια απόφαση σκοπιμότητας και εννοώ ότι όταν ακόμη δεν έχουν παραδοθεί τα όπλα και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έχει πυροβολήσει, ποιος έχει πεθάνει από ποιο όπλο, είναι ακόμα πρόωρο να βγαίνουν συμπεράσματα, όσο αναφορά τη στάση των ανακριτικών αρχών και τον εισαγγελικών αρχών. Το άλλο είναι λόγοι προστασίας, διότι με την κατάσταση που ακόμη επικρατεί είναι επικίνδυνο κατά τις Αρχές να αφεθούν ελεύθεροι και να συσχετιστεί μια έκρυθμη κατάσταση".

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως "στην πορεία θα πρέπει με την παράδοση των όπλων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα γίνουν να ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε, ποιος έκανε χρήση και από ποια όπλα προκλήθηκαν οι τραυματισμοί και οι θάνατοι".

"Να συστήσουμε ηρεμία. Διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να λήξει, να λήξει στην ψυχή και στη συνείδηση των ανθρώπων" επανέλαβε και επεσήμανε πως "σε κάθε περίπτωση αυτό να λήξει, και να μην επαναληφθεί γιατί Είναι για κακό όλων"

