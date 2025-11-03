Τρεις μέρες στα Χανιά πέρασε ο θρύλος της ροκ μουσικής Μικ Τζάγκερ που στα 82 του χρόνια, παραμένει δραστήριος και με τεράστιο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

To zarpanews.gr συνάντησε τον frontman των Rolling Stones στο Ενετικό Λιμάνι, στην οδό Θεοτοκοπούλου, κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά.

Ο Μικ Τζάγκερ με φυσική απλότητα δέχτηκε να μεταφέρει τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι των Χανίων όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή, δηλώνοντας ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Ερωτηθείς, για τα γλυπτά του παρθενώνα με την αφορμή της πρόσφατης παρουσίας του στο βρετανικό μουσείο και με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ απάντησε ότι «είναι ακόμα εκεί» και κληθείς να εκφράσει τη γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε πως... δεν έχει γνώμη.

Η επίσκεψη

Ο Μικ Τζάγκερ το Σάββατο αιφνιδίασε με την παρουσία του τους επισκέπτες στην Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η τοπική αρχαιολογική υπηρεσία είχε ενημερωθεί για την επικείμενη επίσκεψή του. Μετά από πλήρη ξενάγηση στις Βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, ο 82χρονος ροκ σταρ γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Χθες Κυριακή, ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας όπου αποκαλύφθηκαν οι βαθιές του γνώσεις για τον Μινωικό πολιτισμό. Το βράδυ, έφαγε σε εστιατόριο της παλιάς πόλης.

