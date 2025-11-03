Μπακογιάννης σε Δούκα για τα πατίνια: Απραξία σε βάρος των Αθηναίων

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης (παράταξη «Αθήνα Ψηλά»), άσκησε κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με την καθυστέρηση στη διαχείριση του ζητήματος των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μπακογιάννης σχολίασε τη χρονική καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου που είχε ανακοινώσει ο νυν δήμαρχος.

Συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι ο κ. Δούκας είχε ανακοινώσει το σχέδιό του για τα πατίνια στις 5 Μαΐου και ξεκίνησε τη διαβούλευση στις 25 Ιουνίου.

Δεδομένου ότι η ανάρτηση έγινε στις 3 Νοεμβρίου, ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε ότι έχουν περάσει έξι μήνες και μία τουριστική σεζόν.

«Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη; Αυτό ονομάζεται στην καλύτερη περίπτωση απραξία εις βάρος των Αθηναίων», έγραψε συγκεκριμένα.

Πηγή: skai.gr

