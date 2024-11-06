Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Νέα Πέραμο Καβάλας
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη δασική έκταση στη #Νέα_Πέραμο #Καβάλας— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2024
Πηγή: skai.gr
