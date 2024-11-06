Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στη Νέα Πέραμο Καβάλας

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν πάνω από 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη

UPDATE: 12:42
Canadair

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Νέα Πέραμο Καβάλας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Καβάλα
