Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Νέα Πέραμο Καβάλας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

