Ανακοίνωση για την επίθεση στο σπίτι του εκδότη του "Βήματος" Γιάννη Πρετεντέρη εξέδωσε σήμερα ο εκδοτικός Όμιλος Alter Ego Media.

Ο Όμιλος δηλώνει τη συμπαράστασή του στον Γιάννη Πρετεντέρη και καλεί την Πολιτεία να αρθεί στο ύψος που επιβάλλει η προστασία των δημοκρατικών κεκτημένων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι:

«Η τυφλή και άνανδρη τρομοκρατική επίθεση στην οικία του εκδότη του «ΒΗΜΑΤΟΣ» Γιάννη Πρετεντέρη, αποτελεί μια πράξη που πρέπει να τύχει της απόλυτης και ομόθυμης καταδίκης. Η ελευθερία του Τύπου στη χώρα μας δεν μπορεί να απειλείται από κανέναν και με οποιονδήποτε τρόπο. Η ελευθερία του λόγου είναι ένα ιερό και απαραβίαστο δικαίωμα.

Η δημοκρατία δεν επιτρέπει μόνο, αλλά επιβάλλει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, την ανοχή στη διαφορετική άποψη, την αποδοχή της κριτικής. Πιστός σε αυτές τις αρχές, όπως αποδεικνύεται και από την πολυφωνία των μέσων του, ο εκδοτικός όμιλος της Alter Ego Media δηλώνει τη συμπαράστασή του στον κ. Πρετεντέρη και καλεί την Πολιτεία να αρθεί στο ύψος που επιβάλλει η προστασία των δημοκρατικών κεκτημένων.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

