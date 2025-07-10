Ότι έχει το αίσθημα παραβίασης της ιδιωτικότητας και της ασφάλειάς του, ανέφερε σε μία πρώτη δήλωσή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχετικά με τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πρετεντέρης περιέγραψε ότι πληροφορήθηκε το περιστατικό αφού είχε φύγει από το σπίτι του και ήταν στον δρόμο για τη δουλειά του. Ένιωσε, όπως είπε, παραβίαση της ιδιωτικότητάς του και της ασφάλειάς του.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αισθάνεσαι αυτήν την παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου, του σπιτιού σου, να πάει ο άλλος να σου το κάψει. Για ποιο λόγο; Επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου, επειδή δεν συμφωνεί με αυτά που λες ή με αυτά που γράφεις ή με αυτά που ακούει. Σε ελάχιστα 24ωρα θα γιορτάσουμε τα 51 χρόνια της δημοκρατίας, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό στη δημοκρατία μας να συνεχίζουν να κυκλοφορούν τέτοιου είδους μυαλά. Για να πας να κάψεις του αλλουνού το σπίτι πρέπει να είσαι διαταραγμένος. Θα τους υποστούμε, αρκεί να μη σκάσουν οι βόμβες», τόνισε.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος επεσήμανε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Αντιτρομοκρατική και στις Αρχές ότι θα βρουν την άκρη, όπως άλλωστε έχουν κάνει σε παρόμοιες περιπτώσεις δικές του στο παρελθόν.

«Όντως δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει και ελπίζω να είμαι υγιής για να μην είναι και η τελευταία», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ως προς το αν είχε ενδείξεις ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ούτε απειλητικά, ούτε προειδοποιητικά μηνύματα, και ότι γενικότερα δεν υπήρχε καμία όξυνση τους τελευταίους μήνες.

